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Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları açılış töreninde TRT canlı yayınında soykırımcı İsrail'e ‘sessiz' protesto!

Fransa'da düzenlenen Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları açılış seremonisi kapsamında katılımcı ülkelerin kafileleri, Sen Nehri üzerinden tekne ile geçerek sporseverleri selamlarken sıra İsrail kafilesine gelince TRT spikeri Cüneyt Kıran sadece ülke ismini söyleyerek işgalci İsrail'i canlı yayında protesto etti.

Star Gazetesi26 Temmuz 2024 Cuma 22:32 - Güncelleme:
Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları açılış töreninde TRT canlı yayınında soykırımcı İsrail'e ‘sessiz' protesto!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, ev sahibi Fransa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerinin sergilendiği resmi açılış töreniyle başladı. Başkent Paris'teki Sen Nehri'nde gerçekleştirilen törenle, 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın resmi başlangıcı yapıldı.

İSRAİL'E CANLI YAYINDA PROTESTO

Törende katılımcı ülkelerin kafileleri, Sen Nehri üzerinden tekne ile geçerek sporseverleri selamlarken sıra İsrail kafilesine gelince diğer tüm ülkeler hakkında bilgi veren TRT spikeri Cüneyt Kıran sadece ülke ismini anons ederek sessiz kaldı.

TARİHİ MEKANLAR SERGİLENDİ

Törende tekneler, Sen Nehri'ndeki yolculukları boyunca ülkenin önde gelen tarihi ve turistik mekanları Notre Dame Katedrali, Paris Belediye binası, Louvre Müzesi, Tuileries Bahçesi, Les Invalides Anıtı, Grand Palais ve Eyfel Kulesi'nden geçti.

İŞGAL GÜÇLERİ TRT EKİBİNE SALDIRDI

Öte yandan TRT Haber ekibi bugün işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı öncesi İsrail güçlerinin ihlallerini görüntülüyordu. İsrail güçleri ilk olarak Aksa'nın kapısında Filistinlilere saldırdı. Ardından saldırıyı görüntüleyen TRT Haber ekibini hedef aldı. Saldırıda kameraman Omar Awwad yaralandı. Müdahale sırasında gazeteci olduklarını belirten TRT Haber muhabiri Mücahit Aydemir'in telefonuna zorla el koyan İsrail güçleri telefondaki görüntüleri sildi.

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