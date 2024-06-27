Paris Olimpiyatları'nda sıcak hava sporcuları olumsuz etkileyebilir

Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisinin verilerine göre mayıs, "art arda en sıcak 12. ay" olarak kayıtlara geçti.

Hava durumu tahminlerinde bu yıl Avrupa'da şimdiye kadarki en sıcak yaz mevsiminin yaşanacağı öngörülürken bu koşulların Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nı nasıl etkileyeceği gündeme geldi.

Avrupa'nın birçok ülkesi, mevsim normallerinin üzerinde seyreden, ortalamanın üzerindeki kavurucu sıcaklara karşı önlemler alıyor.

Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos'ta düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda nasıl olacağı kesin bilinemese de Fransız meteoroloji servisi Meteo France, yaz mevsiminde yüzde 70 ihtimalle ortalamanın üzerindeki sıcaklıkların etkili olacağını bildirdi.

Meteo France, haziran, temmuz ve ağustosa ilişkin mayısta yayımladığı raporda yaz mevsimindeki nem oranının yüzde 25 ihtimalle normallerin üzerinde olacağı, yüzde 50 ihtimalle ise daha kuru havanın görüleceği tahmininde bulundu.

"Fransa için normalden daha sıcak bir senaryo, en olası senaryodur." ifadesine yer verilen raporda, zaman zaman bölgesel ve şiddetli yağış olasılığı göz ardı edilmese de çoğunlukla daha kurak ve sıcak yaz beklendiği kaydedildi.

Öte yandan, bu yaz olimpiyatlarda 329 etkinlik kapsamında 10 bin 500 sporcuyu ağırlamaya hazırlanan ülkedeki aşırı sıcakların sporcuların sağlığını ve performansını etkileyebileceği değerlendiriliyor.

- SICAK HAVALARDA EGZERSİZ SICAK ÇARPMASINA NEDEN OLABİLİR



Fransa'daki Halk Sağlığı Yüksek Kurulunun sporculara yönelik tavsiyelerinde sıcak havalarda fiziksel egzersizin sıcak çarpması gibi ölümcül vakalara neden olabileceğine işaret edildi.

Bu riskin özellikle nemin fazla ve rüzgarın esmediği durumlarda yüksek olduğu kaydedildi.

Sıcak hava dalgasında iyi antrenmanlı sporcuların dahi fiziksel ve spor aktivitelerini azaltmaları, müsabakalardan kaçınmaları tavsiye edilerek, böyle bir durumda kendilerini sıcaktan korumalarının, yüzlerine ve boyunlarına düzenli su çarpmalarının ve egzersiz boyunca su içmelerinin gerekli olduğu belirtildi.

Spor Bakanlığının internet sitesinde spor etkinliklerine ilişkin tavsiye metnine göre, bir vilayette aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm verildiğinde yerel mercilerin spor etkinliğini ertelemek veya geçici iptal etmek için değerlendirme yapmaları gerekiyor.

Yerel mercilerden bu değerlendirmeyi, sıcak hava dalgalarının etkisini azaltmaya yönelik önlemlerin uygulanması yetersiz kaldığından yapmaları isteniyor.

İklim bilimi alanında araştırmalar yürüten 9 laboratuvardan oluşan kuruluş Pierre Simon Laplace Enstitüsünün (IPSL) 27 Şubat'ta yayımladığı açıklamaya göre, Fransa Rugby Federasyonu Performans Destek Departmanı Başkanı Julien Piscione, olimpiyatlara katılacak sporcuların sıcak hava koşullarına hazırlık yapabilecekleri önerisinde bulundu.

Fransa'nın Marcoussis kasabasındaki Ulusal Rugby Merkezi'nde sporcuların simüle edilmiş sıcaklık ve nem gibi hava koşullarında antrenman yapabilecekleri çevre odasının bulunduğunu belirten Piscione, başlangıçta Rugby Federasyonunun bu uygulamayı Fransa'dan daha sıcak ülkelerdeki maçlara hazırlıkta oyuncuları oradaki iklime alıştırmak için kullandıklarını bildirdi.

- AŞIRI SICAK HAVA, SPORCULARI RİSKE ATABİLİR



Britanya Sürdürülebilir Spor Derneğinin (BASIS) yayımladığı "Rings of Fire 2: Paris Olimpiyatlarında Aşırı Sıcaklar" adlı raporda sıcak havanın sporcular üzerinde oluşturabileceği risklere yer verildi.

Aşırı sıcaklar yüzünden oluşabilecek kramp, sıcak çarpması ve bayılma gibi rahatsızlıklar konusunda uyarıda bulunulan raporda olimpiyat sporcuları da bu konudaki endişelerini dile getirdi.

Tokyo Olimpiyatları'nda yarışan İngiliz yüzücü Hector Pardoe, Budapeşte'deki 2022 Dünya Şampiyonası'nda ciddi sıcak çarpması vakası yaşadığını anlattı.

Bu olayı "Yaşadığım en kötü deneyimlerden biri" şeklinde niteleyen Pardoe, "Neredeyse felç olmuştum, konuşamıyor ve hareket edemiyordum. Çok şiddetli bir migrenim vardı. İstifra, bulanık görme ve kas yorgunluğu yaşadım." ifadelerini kullandı.

Aşırı sıcaklar, Japonya'nın başkenti Tokyo'da 2021'de düzenlenen olimpiyatları da olumsuz etkilemişti.

- FRANSA'DA 2023'TE AŞIRI SICAKLAR, 5 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN HAYATINA MAL OLDU



Halk Sağlığı Kurumunun 8 Şubat'ta yayımladığı verilere göre, Fransa'da 2023'te 4 aşırı sıcak hava dalgası yaşandı.

Ülkede 2023 yazı boyunca aşırı sıcaklar sebebiyle 5 binden fazla Fransız yaşamını yitirdi.

Meteo France'ın 1 Haziran-31 Ağustos'u kapsayan 2023 Yazı İklim Değerlendirmesi raporuna göre de ülkede geçen yılki yaz dönemi, "1900'den bu yana en sıcak 4. yaz" olarak kayıtlara geçti.

Fransa topraklarının yüzde 14'ünde geçen yaz aylarında sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıktı, güneydeki Carcassonne kentinde termometreler 43,2 dereceyi gösterdi.