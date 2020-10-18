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Paris'te terör örgütü PKK'nın katılımıyla Ermenistan'a destek gösterisi

Fransa'nın başkenti Paris'te terör örgütü PKK'nın katılımıyla Ermenistan'a destek gösterisi düzenlendi.

AA18 Ekim 2020 Pazar 18:59 - Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 19:01
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Fransa’daki Ermeni Örgütleri Koordinasyon Konseyi (CCAF) tarafından organize edilen protestoda, Invalides Meydanı'nda toplanan göstericiler, Azerbaycan’ın Ermenistan'ın saldırılarına karşı meşru müdafaa hakkını kullanmasını protesto etti.

Terör örgütü PKK yandaşları da ellerinde Ermenistan bayrağı ve örgüte ait bez parçalarını alarak protestoya katıldı.

- PKK'YA AİT BEZ PARÇALARI AB BAYRAKLARIYLA AYNI KAREDE

Gösteride, PKK'ya ait bez parçalarının Fransa, Avrupa Birliği (AB), Ermenistan ve Yunanistan bayraklarıyla aynı kareye yansıması dikkati çekti.

CCAF yetkilileri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u, Ermenistan'ı yalnız bırakmakla suçlayarak Dağlık Karabağ'ın Ermenistan toprağı olarak tanınmasını istedi.

CCAF yetkilileri, Ermenilerin bölgenin en medeni milleti olduğunu ileri sürerek Ermenistan'ın feminizm, demokrasi ve medeniyetin en büyük koruyucusu olduğunu iddia etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev karşıtı slogan atan göstericiler, uluslararası topluma Azerbaycan ve Türkiye'ye müdahale çağrısında bulundu.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri sertleştirilmesine rağmen izin verilen gösteride, sosyal mesafe kurallarına uyulmazken, maskelerin doğru şekilde kullanılmadığı görüldü.

Göstericiler, protestonun sonunda polis eşliğinde Elysee Sarayı'na doğru yürüyüşe geçti.

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