  • Paris'te ''Üst Düzey Enerji Dönüşümü Diyalogları'' oturumu! Bakan Kurum'da katılacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, yarın Paris'te Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) düzenleyeceği 'Üst Düzey Enerji Dönüşümü Diyalogları'nın ilk oturumuna katılacak.

AA29 Nisan 2026 Çarşamba 11:23 - Güncelleme:
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurum'un Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansına (COP31) Türkiye'nin ev sahipliğine yönelik uluslararası temasları ve programları devam ediyor.

Bu kapsamda, COP31 Başkanlığı ile Uluslararası Enerji Ajansının stratejik ortaklığında yürütülecek "Üst Düzey Enerji Dönüşümü Diyalogları"nın ilki yarın Paris'te düzenlenecek.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un da katılacağı oturumlarda, Bakan Kurum açılış konuşması yapacak.

Toplantıda Türkiye'nin enerji dönüşümü yol haritası ele alınacak.

- "TEMİZ PİŞİRMEYE ERİŞİM" GÜNDEME TAŞINACAK

Oturumda, Türkiye'nin "Uygulama COP'u" vizyonuyla COP31'e yönelik hazırlıklarını, IEA ile COP31 Başkanlığı arasında kurulan stratejik ortaklığın önemini anlatacak Kurum, COP31 Başkanlığının temiz enerjiye geçişini hızlandırmak için ülkelerin, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinin uygulamaya dönüşmesi için çalışacağını vurgulayacak.

Kurum, dünyada yaşanan enerji krizinin temiz enerjiye geçişi hızlandırmanın tetikleyicisi olması için ülkelerin birlikte harekete geçip aksiyon alması gerektiğine dikkati çekecek.

Toplantının önemli başlıklarından biri de "temiz pişirme" olacak. Özellikle Sahraaltı Afrika, Güney Asya ve bazı Pasifik ülkelerinde katı yakıtlardan kaynaklanan can kayıplarına dikkati çekilecek oturumda, Bakan Kurum da Uluslararası Enerji Ajansı ile COP31'de "temiz pişirmeye erişimi" küresel gündemin merkezine taşımak istediklerini anlatacak.

