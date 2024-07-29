Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki LGBT propagandasına tepki gösteren Büyük Aile Platformu, Türkiye'nin geleceği için LGBT sosyokültürel terörüne karşı verdikleri haklı mücadeleyi, gerekli önlemler alınana kadar sürdüreceklerini duyurdu.

Platformdan yapılan açıklamada, Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın LGBT propaganda ve dayatmasına alet edilmesini büyük bir üzüntü ve endişeyle takip edildiği belirtildi.

Platform üyelerinin çocuklarına, torunlarına ve ailelerine karşı sorumluluk hisseden, hiçbir ferdin bir diğerinden üstün olmadığına inanan kişiler olduğu belirtilen açıklamada, "Özgürlük ve görünürlük kılıfı altında insanlığın varoluşunu tehdit eden, sağlığa zararlı marjinal yaklaşımlar yerine gerçek, doğru ve güncel akademik bilgiler ışığında bütüncül refah, adalet ve özgürlüğü savunuyoruz. Dünyanın dört bir yanından ailelerin takip ettiği, çocukların ve gençlerin ekran başına geçtiği böylesi önemli bir organizasyonun da LGBT propagandası tarafından rehin alınarak ailecek izlenecek bir etkinlik olmaktan çıkarılıp bir propaganda sahası haline getirilmesi, ne denli büyük bir sosyokültürel terör ile karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha göstermiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "On yıllardır bilim ve sanat dünyasını propaganda ve dayatma ile esir alan küresel emperyalist çeteler, son yıllarda da türlü baskılar ile spor dünyasını ve sporun özgür ruhunu tehdit etmektedir. LGBT temalı formaları giymek istemeyen sporcular kadro dışı bırakılmakta, bir erkek biyolojisine sahip translar kadın kategorilerinde yarıştırılmakta, nihayetinde kadın sporcular kariyerlerini sonlandırmakta, kadın hakları ve dahi insan hakları ayaklar altına alınmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Futbol, voleybol ve diğer sporlarda son yıllarda yaşanan LGBT propagandası ve dayatmasının olimpiyatlarda zirve haline geldiği vurgulanan açıklamada, "Bu durum insanlığa karşı açılan bir savaşın dehşetini gözler önüne sermiştir. "Kapsayıcılık" ve "çeşitlilik" kılıfı altında sporu bu kirli propaganda ve dayatmaya alet eden küresel emperyalist sermaye, bu sosyokültürel terör ile insanlığın varoluşunu hedef almaktadır. Yıllardır süregelen Olimpiyat Oyunları farklı milletlerin, geleneklerin, kültürlerin bir araya gelip birbirini tanıdığı bir organizasyon olarak öne çıkmalıyken, ne yazık ki kimliklerin yok edilmeye çalışıldığı bir propaganda tarafından rehin alınmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olimpiyatlarda ülkelerini temsil eden sporcuları milli kimliklerini yansıtan bir duruşla takdim etmek esas olmalı, tüm kültürleri LGBT potasında eritme girişimlerine son verilmelidir. Uluslararası kurumları ve siyaseti siyonizmle rehin alan küresel emperyalizm, sporu da LGBT propaganda ve dayatması ile işgal ediyor. Bu işgalin nihai hedefinde ise çocuklarımız ve gençlerimiz var. Bu hayasızca akın, milli kimlikleri yok ederek insanlığı önce köleleştirmek sonra da yok etmek istiyor. 11 Haziran 2023'te Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetim merkezine bayrak kanunlarını ihlal ederek LGBT paçavrasını çekenler, şimdi de olimpiyat meşalesini ele geçirdi. Televizyonlarda milyarlarca insanın izlediği bu propaganda, başta anne-babalar olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki tüm sorumlu fertleri dehşete düşürdü. Bu propagandayı görünce dehşete düşen anne ve babalar şunu bilmeliler ki; evlatlarımız yıllardır bu propagandaya sosyal medyada ve dijital platformlarda maruz kalıyor."

- "HALKIMIZI BU MÜCADELEYE KATILMAYA DAVET EDERİZ"

Sağduyulu fertlerin ve ailelerin tehdidin farkında olduğu belirtilen açıklamada, geçen yıl New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ABD ziyareti sırasında LGBT propaganda ve dayatmasına dikkati çektiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tür propagandaların insanlığa karşı oluşturduğu tehdit ortadadır ve buna karşı harekete geçilmelidir. Tüm dünyada ve ülkemizde görülen olumsuz demografik istatistikler de bu tehdidin vahametini ortaya koymaktadır. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın tüm dünyada yayınlanmasıyla birlikte yükselen tepkiler, bu sosyokültürel terörden sadece ülkemizin muzdarip olmadığını göstermiştir. Dehşet verici bu tabloyu gördükten sonra bu gidişe dur demek için harekete geçmek din, dil, milliyet farkı gözetmeksizin, evlatlarını ve gelecek nesilleri muhafaza etmek isteyen başta anne-babalar olmak üzere tüm vicdan sahibi fertlerin ortak evrensel, insani sorumluluğudur. Büyük Aile Platformu olarak, ülkemizin geleceği için LGBT sosyokültürel terörüne karşı verdiğimiz haklı mücadeleyi, gerekli önlemler alınana kadar sürdüreceğimizi bildirir, halkımızı bu mücadeleye katılmaya davet ederiz."