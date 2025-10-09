İSTANBUL 17°C / 13°C
9 Ekim 2025 Perşembe
  Paris'ten kritik mesaj... Bakan Fidan: Türkiye, Gazze sürecinde sahada belirleyici olacak
Güncel

Paris'ten kritik mesaj... Bakan Fidan: Türkiye, Gazze sürecinde sahada belirleyici olacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Paris'te düzenlenen Gazze konulu toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, 'Mutabakat metnine göre Türkiye bu mekanizmada yer alacak' dedi.

HABER MERKEZİ9 Ekim 2025 Perşembe 22:08 - Güncelleme:
Paris'ten kritik mesaj... Bakan Fidan: Türkiye, Gazze sürecinde sahada belirleyici olacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Paris'teki toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Mutabakat metnine göre Türkiye bu mekanizmada yer alacak

Izdırabın bitmesi için yeni bir umut var.

7 Ekim öncesine dönülmemeli... 7 Ekim'den önce Gazze açık hava cezaeviydi.

Filistin meselesi öncelikle manevi açıdan bizim için çok önemli.

Türkiye Gazze'de çok yapıcı bir rol oynadı.

Sadece Filistin meselesinin çözülmesiyle daha farklı bölgesel sorunların çözülmesiyle Türkiye'nin büyük rol oynayacağına inanıyorum. Muazzam bir umut alanı doğru dünü mutabakattan sonra.

Netanyahu'nun ne kadar güvenilmez olduğunu biliyoruz. Buna karşı uluslararası toplum teyakkuzda. Ama bizim belli sorunların uygulamada çıkacağını ön görmemiz gerekiyor bu da işin doğasında var. Bunlar bizi karamsarlığa itmemeli profesyonel bir şekilde koordineli bir şekilde devam edeceğiz.

