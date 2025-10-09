Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Paris'teki toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Mutabakat metnine göre Türkiye bu mekanizmada yer alacak

Izdırabın bitmesi için yeni bir umut var.

7 Ekim öncesine dönülmemeli... 7 Ekim'den önce Gazze açık hava cezaeviydi.

Filistin meselesi öncelikle manevi açıdan bizim için çok önemli.

Türkiye Gazze'de çok yapıcı bir rol oynadı.

Sadece Filistin meselesinin çözülmesiyle daha farklı bölgesel sorunların çözülmesiyle Türkiye'nin büyük rol oynayacağına inanıyorum. Muazzam bir umut alanı doğru dünü mutabakattan sonra.

Netanyahu'nun ne kadar güvenilmez olduğunu biliyoruz. Buna karşı uluslararası toplum teyakkuzda. Ama bizim belli sorunların uygulamada çıkacağını ön görmemiz gerekiyor bu da işin doğasında var. Bunlar bizi karamsarlığa itmemeli profesyonel bir şekilde koordineli bir şekilde devam edeceğiz.