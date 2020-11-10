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Park halinde alev alan araç hurdaya döndü

Hatay'da park halindeki bir LPG'li otomobil aniden alev aldı. Çıkış nedeni belli olmayan yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

IHA10 Kasım 2020 Salı 15:25 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 15:25
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Olay, Antakya ilçesine bağlı Altınçay Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde duran 31 AZ 340 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile olası bir facianın önüne geçildiği yangın sonrası otomobilde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Polis olayla alakalı tahkikat başlatırken, araç sahibi oldukları tahmin edilen bir kadın gözyaşlarına hakim olamazken, bir adam da yanan aracı duvarın arkasından izledi.

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