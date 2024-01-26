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Park halindeki araç alev topuna döndü! Bolu`da korku dolu anlar

Bolu'nun Abant Gölü Milli Parkı'nda park halinde bulunan bir otomobilde çıkan yangın nedeniyle otomobil alev topuna döndü. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının ardından araçtan geriye hurda yığını kaldı.

AA26 Ocak 2024 Cuma 03:59 - Güncelleme:
Park halindeki araç alev topuna döndü! Bolu`da korku dolu anlar
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Bolu'da otomobiliyle Abant Gölü Milli Parkı'na gelen Tunahan K., aracını otoparka park etti.

Abant'ın girişinde bulunan otoparkta park halinde bulunan otomobil, bilinmeyen bir nedenle aniden alev aldı.

Kısa süre içerisinde adeta alev topuna dönen otomobilin alevleri geceyi aydınlattı. Çevredeki vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alev topuna dönen otomobili söndüren itfaiye ekipleri araçta soğutma çalışması yaptı.

Tamamen söndürülen Mercedes C180 marka otomobil hurdaya döndü.

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