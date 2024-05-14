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Güncel

Park halindeki araç kundaklandı! İnceleme başlatıldı

Ataşehir'de park halindeki bir otomobil kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken araç küle döndü.

IHA14 Mayıs 2024 Salı 06:58 - Güncelleme:
Park halindeki araç kundaklandı! İnceleme başlatıldı
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Yangın, Ataşehir ilçesi, İçerenköy Mahallesi, Bahçe Sokak üzerinde saat 04.40 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, 34 BYS 021 plakalı araç park halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. Şüphelilerin park bölgesini gören güvenlik kameralarını kırdıktan sonra lüks aracı ateşe verdikleri öğrenildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen aracı yaklaşık 1 saatlik uğraş sonucu söndürmeyi başardı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, lüks araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

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