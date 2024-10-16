Park halindeki araca çarptı: 1 ölü

Yeni Mahalle Kemaletin Sami Paşa Caddesi'nde Adem Özdemir (46) idaresindeki 34 GSA 266 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 54 YH 069 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırıma çıktı. Sürücü ile yanındaki Sultan Geçtim (48) araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan iki yaralı, sağlık görevlilerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Geçim, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü Özdemir ise Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.