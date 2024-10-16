İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2024 Çarşamba / 13 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2428
  • EURO
    37,2906
  • ALTIN
    2944.37
  • BIST100
    8860.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Park halindeki araca çarptı: 1 ölü

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobilin park halindeki hafif ticari araca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA16 Ekim 2024 Çarşamba 08:38 - Güncelleme:
Park halindeki araca çarptı: 1 ölü
ABONE OL

Yeni Mahalle Kemaletin Sami Paşa Caddesi'nde Adem Özdemir (46) idaresindeki 34 GSA 266 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 54 YH 069 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırıma çıktı. Sürücü ile yanındaki Sultan Geçtim (48) araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan iki yaralı, sağlık görevlilerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Geçim, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü Özdemir ise Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.