Güncel

Park halindeki araçlara gece saldırısı! Sokak boyunca lastikleri tek tek kesti

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin park halindeki yaklaşık 20 aracın lastiklerini kesici aletle patlatması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA23 Aralık 2025 Salı 17:23 - Güncelleme:
Park halindeki araçlara gece saldırısı! Sokak boyunca lastikleri tek tek kesti
Çarşı Mahallesi Damlataş Caddesi'nde park halindeki araçların sahipleri, otomobillerinin lastiğinin kesildiğini fark etti.

Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen araç sahipleri, bir kişinin lastikleri gece kestiğini görerek durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, araçların sağ taraftaki ön ve arka lastiklerini kestiği belirlenen şüpheliyi yakaladı.

Öte yandan zanlının masrafları karşılayacağını belirtmesi üzerine olay yerine gönderilen tamirci, patlak lastikleri yenileriyle değiştirdi.

Mahalle sakinlerinden Onur Tüzün, gazetecilere, sabah çocuğunu hastaneye götürmek için aracına bineceği sırada lastiklerin patlak olduğunu gördüğünü söyledi.

Gece geç saatlerde bir kişinin 20'ye yakın aracın lastiğini kestiğini öğrendiğini anlatan Tüzün, "Garip bir olay. Mecburen taksiyle gittik. Dönüşte de polise başvurduk. Şüpheli yakalanmış. Avukatlar ilgilendi, hallediyorlar. Lastikler değiştiriliyor. Kendileri değiştiriyor. Şikayetçi olmadık. İyi niyetli yaklaştılar biz de iyi niyete karşılık verdik." diye konuştu.

Ayrıca şüphelinin araçların lastiklerini kestiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, sokağa giren şüphelinin kesici aletle ilerleyerek araçların lastiklerini patlattığı görülüyor.

