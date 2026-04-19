  • Park halindeki araçlarda hayalet ekranları hedef aldılar: Hırsızların suç kaydı kabarık çıktı
Güncel

Park halindeki araçlarda hayalet ekranları hedef aldılar: Hırsızların suç kaydı kabarık çıktı

İstanbul'da park halindeki 8 araçtan hayalet ekran hırsızlığı yaptığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı. Öte yandan emniyete getirilen şüphelilerden birinin 'otodan hırsızlık' olmak üzere 25 suç kaydı ile 'hırsızlık' suçundan aranması ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu, diğer şüphelinin ise 7'si 'otodan hırsızlık' olmak üzere 15 suç kaydı olduğu belirlendi.

AA19 Nisan 2026 Pazar 09:42
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerinde park halindeki 8 ayrı araçtan hayalet ekranlarının çalınmasıyla ilgili çalışma yaptı.

Adres ve kimlik bilgileri tespit edilen 2 şüpheli, Gaziosmanpaşa ve Ümraniye'de düzenlenen operasyonda yakalandı.

Emniyete getirilen şüphelilerden C.T'nin (34) 21'i "otodan hırsızlık" olmak üzere 25 suç kaydı ile "hırsızlık" suçundan aranması ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı. Diğer şüpheli C.S'nin (48) de 7'si "otodan hırsızlık" olmak üzere 15 suç kaydı olduğu belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan zanlılar sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin araçların camını kırarak hayalet ekran konsollarını söküp uzaklaştıkları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

