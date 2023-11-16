İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2023 Perşembe / 4 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,7019
  • EURO
    31,1985
  • ALTIN
    1813.39
  • BIST100
    7752.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Park halindeki araçların lastiklerini patlatan şüpheli adileyede
Güncel

Park halindeki araçların lastiklerini patlatan şüpheli adileyede

Eskişehir'de bir sokakta park halindeki 18 aracın lastiklerine zarar verdiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde alkollü olduğunu ve olayı hatırlamadığını belirten şüpheli, işlemlerinin ardından ‘Mala zarar verme' suçu çerçevesinde adliyeye sevk edildi.

IHA16 Kasım 2023 Perşembe 13:01 - Güncelleme:
Park halindeki araçların lastiklerini patlatan şüpheli adileyede
ABONE OL

Eskişehir'de park halindeki 18 aracın lastiğini bıçakla patlatan ve vatandaşların şikayeti sonucunda yakalanıp gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay geçtiğimiz pazar günü gece saatlerinde Emek Mahallesi Gümüşdere Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokaktan geçen Celalettin A., henüz belirlenemeyen bir sebepler park halindeki araçların lastiklerini bıçakla patlattı. Sabah aracının başına geldiğinde patlak lastikle karşılaşan araç sahipleri, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştiren Celalettin A., güvenlik kameralarından tespit edildi. Ekiplerin operasyonu sonucunda yakalanan Celalettin A., gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde alkollü olduğunu ve olayı hatırlamadığını belirten şüpheli, işlemlerinin ardından 'Mala zarar verme' suçu çerçevesinde adliyeye sevk edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.