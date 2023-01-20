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Güncel

Park halindeki araçta 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Ankara'nın Ayaş ilçesinde yol kenarında park halindeki otomobilde 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Araçta içerisinde ise yoğun egzoz kokusunun olduğu belirtildi.

IHA20 Ocak 2023 Cuma 16:47 - Güncelleme:
Park halindeki araçta 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
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Olay, Ankara'nın Ayaş ilçesinde D-140 karayolu üzerinde meydana geldi. İddialara göre, çevredeki vatandaşlar park halindeki 06 Y 0820 plakalı otomobil içerisinde 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil servis ekipleri otomobil içerisindeki 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri otomobil içerisinde bulunan 3 kişinin Satılmış Koç(41), Kurban Duran(41) ve Mehmet Gökdemir((43) olduğunu tespit etti. Olay yerinde yapılan ilk incelemede ise hayatını kaybeden şahısların vücutlarında herhangi bir darp ya da kesici ize rastlanılmadığı gözlemlendi. Otomobil içerisinde çok sayıda alkol şişesi olduğu ve araç içerisinde yoğun egzoz kokusunun olduğu belirtildi. Kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için 3 kişinin cansız bedenleri Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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