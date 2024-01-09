İSTANBUL 6°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ocak 2024 Salı / 28 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,9388
  • EURO
    32,8327
  • ALTIN
    1955.93
  • BIST100
    7818.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Park halindeki kamyonette çıkan yangın iş yerine sıçradı
Güncel

Park halindeki kamyonette çıkan yangın iş yerine sıçradı

Bursa'da park halindeki kamyonette çıkan ve işletmeye sıçrayan yangın söndürüldü.

AA9 Ocak 2024 Salı 04:31 - Güncelleme:
Park halindeki kamyonette çıkan yangın iş yerine sıçradı
ABONE OL

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki kamyonette çıkan ve bir işletmeye sıçrayan yangın söndürüldü.

Orhaniye Mahallesi Caner Sokak'ta park halindeki 59 ACD 356 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenden alev aldı.

Kısa sürede aracı saran alevler, yakındaki bir işletmeye sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 45 dakika müdahale edilen yangın kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle kamyonet kullanılamaz hale geldi, alevlerin sıçradığı tabela üretim işletmesi ve üst katlarında hasar oluştu.

  • kamyonet yangını
  • bursa olayı
  • yangın söndürme

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.