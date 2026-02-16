İSTANBUL 20°C / 12°C
Güncel

Park halindeki midibüste yangın faciası: 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İzmir'in Çiğli ilçesinde park halindeki midibüste çıkan yangında, 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

16 Şubat 2026 Pazartesi 17:12
Park halindeki midibüste yangın faciası: 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Alınan bilgiye göre, Küçük Çiğli Mahallesi Ata Sanayi Sitesi'nde park halinde olan ve uzun süredir kullanılmadığı öğrenilen midibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangının söndürüldüğü midibüste bulunan yabancı uyruklu 16 yaşındaki Abdullah Elali'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Elali'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Elali ile en son midibüste olduğu belirtilen 3 çocuk, ifadeleri alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Yangın, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

  • çocuk yangın
  • park halinde
  • İzmir Çiğli

