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Park halindeki otomobile ateş açtılar: 3 gözaltı

Ataşehir'de galerinin önünde park halindeki otomobile ateş açtıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

AA1 Şubat 2025 Cumartesi 13:10 - Güncelleme:
Park halindeki otomobile ateş açtılar: 3 gözaltı
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Alınan bilgiye göre, 19 Ocak'ta Örnek Mahallesi Kılıçalipaşa Sokak'ta yer alan galeri önünde park halindeki otomobile motosikletle gelen şüpheliler tarafından ateş açıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüpheliler R.Ç. (20), D.Y. (24) ve E.E'yi (21) 30 Ocak'ta gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, fişek ve 2 kask ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, saldırı anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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