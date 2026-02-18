İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2026 Çarşamba / 2 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7473
  • EURO
    51,8727
  • ALTIN
    6939.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Park halindeki otomobile çarptı: Yaralılar var

İstanbul'un Kartal ilçesinde park halindeki otomobile çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

AA18 Şubat 2026 Çarşamba 07:34 - Güncelleme:
Park halindeki otomobile çarptı: Yaralılar var
ABONE OL

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 HY 0049 plakalı hafif ticari araç, Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda park halindeki 34 DY 2142 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklenen araçlar, yol kenarındaki trafik ışıklarına çarptıktan sonra durdu.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari araçta sıkışan 4 kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bir süre kaza nedeniyle trafiğe kapanan bulvar hafif ticari aracın ve otomobilin çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Ailecek markete dadandılar, 3 aylık vurgun yaptılar: 1,5 milyona yakın soygun yaptılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.