Güncel

Park halindeki otomobilin üstüne devrildi

İstanbul'un Maltepe ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonet park halindeki otomobilin üstüne devrildi.

AA14 Ocak 2026 Çarşamba 07:12 - Güncelleme:
Park halindeki otomobilin üstüne devrildi
Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi'nde moloz yüklü 34 FYM 53 plakalı kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki 34 KVR 047 plakalı otomobilin üzerine yan yattı.

Kazada ismi öğrenilemeyen ve hafif yaralanan kamyonet sürücüsü kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden dışarıya çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çekici yardımıyla otomobilin üzerindeki kamyonet kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kısmen trafiğe kapatılan cadde, kamyonet ve otomobilin kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

