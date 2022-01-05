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Park halindeki TIR yandı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, demir-çelik fabrikalarının bulunduğu bölgede park halindeki TIR, alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

DHA5 Ocak 2022 Çarşamba 06:40 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 06:40
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Yangın, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karayılan Mahallesi E-91 Karayolu üzerinde meydana geldi. Yol kenarında park halinde bulunan TIR, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu TIR kullanılmaz hale gelirken, o anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kaydedildi. İtfaiye ekibi yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

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