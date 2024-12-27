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Park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kuzey Marmara Otoyolu'nda emniyet şeridinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

IHA27 Aralık 2024 Cuma 19:20 - Güncelleme:
Park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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Olay, saat 17.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Tuzla Akfırat Mahallesi geçişinde meydana geldi. Ankara istikametinde seyreden 34 GAT 515 plakalı otomobil kayarak, emniyet şeridinde park halinde bekleyen 18 AAD 197 plakalı tıra çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler otomobilde sıkışarak hayatını kaybeden sürücünün çıkarılması için çalışma başlattı.

Uzun uğraşlarla araçtan çıkarılan sürücünün cenazesi, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza esnasında yoğun trafik oluşurken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

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