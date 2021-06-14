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Park halindeki tıra çarpan otomobildeki anne ile oğlu öldü, iki kişi yaralı

Ankara'da, park halindeki tıra çarpan otomobildeki sürücü İrfan İnanlı ile kızı Seda (2) yaralandı, eşi Esra ve oğlu Aybey Taha (6) öldü.

DHA14 Haziran 2021 Pazartesi 17:41 - Güncelleme: 14 Haziran 2021 Pazartesi 17:41
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Kaza, Ankara-Eskişehir kara yolunun Temelli mevkiinde meydana geldi. Eskişehir yönüne giden İrfan İnanlı yönetimindeki 16 ALZ 879 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yan yolda park halinde bulunan 06 PSL 56 plakalı TIR'a çarptı. Kazada, sürücü ve kızı Seda yaralanırken, eşi Esra ve oğlu Aybey Taha İnanlı hayatını kaybetti. Yaralı sürücü ve kızı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan küçük kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ölen anne ve oğlunun cenazeleri de kaza yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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