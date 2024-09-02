Park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü

Kaza, saat 00.30 sıralarında Düzce-Akçakoca karayolunun Kabalak Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Düzce şehir merkezi istikametine giden Hasan Kayıkçı idaresindeki 81 KH 575 plakalı otomobil, sağanak yağış nedeniyle kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki beton bariyerlere, ardından ise park halindeki TIR'a çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Hasan Kayıkçı, ağır yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kayıkçı, ambulans içinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, sürücünün cansız bedeni Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.