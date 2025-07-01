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Park halindeki tıra çarptı: 1 ölü

Uşak'ın Banaz ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

AA1 Temmuz 2025 Salı 07:07 - Güncelleme:
Park halindeki tıra çarptı: 1 ölü
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F.B. (46) yönetimindeki 41 AUS 905 plakalı kamyonet, İzmir-Ankara kara yolu belediye kavşağı yakınlarında park halindeki 06 DUF 372 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile yanındaki O.A. (55) yaralandı.

Araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan O.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

O.A'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Banaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Sürücü F.B. ise ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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