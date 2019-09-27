Şırnak'ta park halindeki tırın yakıt deposu patladı

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Park halindeki tırın yakıt deposu patladı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, park halindeki tırın yakıt deposunun patlaması sonucu aracın şoförü yaralandı.

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Konak Mahallesi Köprübaşı mevkisinde, park halindeki tırın yakıt deposu, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.
 
Patlama sırasında yakıt deposunun yakınında bulunan ve alev alan tır şoförü, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
 
Yaralı tır şoförü, Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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