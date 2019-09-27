Şırnak'ta park halindeki tırın yakıt deposu patladı

Park halindeki tırın yakıt deposu patladı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, park halindeki tırın yakıt deposunun patlaması sonucu aracın şoförü yaralandı.
- AA
Konak Mahallesi Köprübaşı mevkisinde, park halindeki tırın yakıt deposu, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.
Patlama sırasında yakıt deposunun yakınında bulunan ve alev alan tır şoförü, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Yaralı tır şoförü, Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.