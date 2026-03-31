Park halindeki tırlar alevlere teslim oldu

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen tır yangını büyük paniğe neden oldu. Garajda park halindeki araçlarda başlayan alevler hızla yayılırken, olay yerine sevk edilen ekipler yangına müdahale etti. Yangın sonucunda 2 tır tamamen kullanılamaz hale geldi, bir başka tır da hasar gördü.

YALINAYAK MAHALLESİ'NDEKİ GARAJDA ALEVLER YÜKSELDİ

Yalınayak Mahallesi'ndeki garajda park halinde olan tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine alevler yandaki tıra sıçradı.

İTFAİYE EKİPLERİ 2 TIRDAKİ YANGINI SÖNDÜRDÜ

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu 2 tırdaki yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle tırlar kullanılamaz hale gelirken, başka bir tırda da hasar oluştu.