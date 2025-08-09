İSTANBUL 31°C / 23°C
  Park kavgası meydan savaşına döndü: Bıçaklar çekildi kan aktı
Güncel

Park kavgası meydan savaşına döndü: Bıçaklar çekildi kan aktı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde park krizi büyüdü, iki komşu arasındaki tartışma sokağa taştı. Bıçakların çekildiği kavgada üç kişi yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

IHA9 Ağustos 2025 Cumartesi 01:29
Park kavgası meydan savaşına döndü: Bıçaklar çekildi kan aktı


Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki komşu arasında park nedeniyle çıkan tartışma sokağa taştı. Taraflar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde 2 komşu arasında bir süredir yaşanan 'park' krizi sokağa taştı. İddiaya göre evinin önünde tezgah açtığı için komşusu Alper Ş.'nin araç park etmesine sinirlenen Mehmet A., tartışmaya başladı. Taraflar arasında gerginlik kısa sürede büyüyünce olaya tarafların yakınları da dahil oldu. Çıkan kavgada Alper Ş. bıçakla bacağından yaralanırken, Mehmet A. ile yakını Fatih A. darp sonucu hastanelik oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı mahallede sağlık ekiplerince yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

