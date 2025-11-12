Park yeri bulamadı düğündekilere ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'da park yeri bulamadığı için düğün sahipleri ile tartışan komşunun davetlilere ateş açması sonucu yaralanan 16 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Seyrantepe Mahallesi'nde sokakta yapılan düğünde bir kişi, henüz belirlenemeyen nedenle silahla ateş etti.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan 7 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde ve hastane önünde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.