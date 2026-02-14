İSTANBUL 16°C / 12°C
Güncel

''Park yeri'' kavgasında dehşet: 1 kişi hayatını kaybetti

Beşiktaş'ta araç park yeri nedeniyle çıkan kavgada bir kişi tabancayla öldürüldü, ölen kişinin yakınları tarafından darbedilen şüpheli yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

14 Şubat 2026 Cumartesi 07:28
ABONE OL

Dikilitaş Mahallesi'nde F.T. (70) ve E.Ş. (67) arasında araç park etme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ş, silahla ateş açarak F.T'yi yaraladı.

Olay yerine gelen F.T'nin yakınları da E.Ş'yi darbetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri silahla yaralanan F.T. ve darbedilen E.Ş'yi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. F.T. hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Ekipler, E.Ş'yi darbettiği belirlenen A.B. (28), V.A. (32), C.A. (39) ve H.A'yı (62) yakaladı. Şüpheli E.Ş. de hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

E.Ş'nin evinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 506 fişek ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Öte yandan, şüpheli E.Ş'nin, öldürülen F.T'nin yakınları tarafından darbedilmesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

