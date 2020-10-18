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Park yeri yüzünden komşularına baltayla saldırdılar

İstanbul Avcılar'da park yeri kavgası yüzünden komşuları olan karı kocayı baltayla yaralayan 3 kişi yakalandı. Kafasından ve bacağından balta ile yaralanan çift ise hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

IHA18 Ekim 2020 Pazar 15:25 - Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 15:25
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Olay, Yeşilkent Mahallesi’nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. (50) ve karısı A.Ç. bir süre önce kavgalı oldukları öğrenilen 3 komşusu ile ‘evinin önüne araba park etme’ meselesi yüzünden tartıştı. Tartışmanın ardından 3 kişi M.Ç.’yi başından, eşini ise ayağından balta ile yaraladı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri 3 şahsı gözaltına alırken, baltayla başından yaralanan M.Ç. ve eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

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