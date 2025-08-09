İSTANBUL 31°C / 23°C
Güncel

Parkta ateş yaktılar, metroya kaçak bindiler... Minguzzi cinayetinde yeni görüntülere ulaşıldı!

AA9 Ağustos 2025 Cumartesi 17:19 - Güncelleme:
Parkta ateş yaktılar, metroya kaçak bindiler... Minguzzi cinayetinde yeni görüntülere ulaşıldı!
Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada yargılanan sanıkların yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sanıkların olay öncesinde bir parkta ateş yaktığı görülüyor.

TÜBİTAK tarafından kurtarıldığı belirtilen kamera görüntülerinde ise metro turnikesine gelen şüphelilerin kaçak geçiş yapması yer alıyor.

Minguzzi cinayeti davasında yeni gelişme!

OLAY

Kadıköy, Hasanpaşa'daki tarihi salı pazarına 24 Ocak'ta arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almaya giden Mattia Ahmet Minguzzi, burada bıçaklanmıştı.

Ağır yaralanan Minguzzi 17 gün sonra hastanede yaşamını yitirirken, Minguzzi'yi bıçakladığı belirlenen B.B. (15) ile yere düştükten sonra tekmelediği tespit edilen U.B. (15) tutuklanmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bu 2 şüpheli hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.

Minguzzi davasında yeni gelişme!

Olaydan önce ve sonra B.B. ve U.B. ile birlikte hareket ettikleri belirlenen M.A.D. ve A.Ö. de tutuklanmış ve bu şüpheliler hakkında ise "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

