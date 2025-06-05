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Parkta başlayan sohbet dehşetle sonuçlandı: Şişeyle boğazını kesti

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde alkol aldığı arkadaşıyla tartışan şahıs, cam şişeyle saldırarak arkadaşının boğazını kesti. Ağır yaralanan adam hastanede hayatını kaybederken saldırgan tutuklandı.

IHA5 Haziran 2025 Perşembe 19:55 - Güncelleme:
Parkta başlayan sohbet dehşetle sonuçlandı: Şişeyle boğazını kesti
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Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Gülağaç ilçesi Saratlı beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Y.Y. (64) ve arkadaşı Veysel Tekin (43) akşam saatlerinde beldenin merkezinde bulunan parkta alkol almaya başladı. Bir süre alkol alan iki arkadaş arasında geçmişte yaşadıkları bir olaydan dolayı tartışma çıktı. Alkolün de etkisiyle tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Y.Y. cam alkol şişesini Veysel Tekin'in kafasına vurarak kırdı.

Veysel Tekin kafasına aldığı darbeyle yere düşerken, Y.Y. arkadaşının kafasında kırılan cam şişeyle bu kez de boğazını keserek yaraladı. Ağır yaralanan Veysel Tekin, ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren Y.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Katil zanlısı jandarmadaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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