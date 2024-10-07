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  • Parkta çıkan tartışma kavgaya dönüştü! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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Parkta çıkan tartışma kavgaya dönüştü! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada Efecan Fandos (18) hayatını kaybetti. Cinayete karıştıkları belirlenen O.I. (21) ve N.C.A. (20), tutuklandı.

DHA7 Ekim 2024 Pazartesi 17:35 - Güncelleme:
Parkta çıkan tartışma kavgaya dönüştü! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Süleymanpaşa ilçesi 100'üncü Yıl Mahallesi Barış Manço Parkı'nda meydana geldi. Efecan Fandos ile O.I. ve N.C. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kavga sırasında O.I. ile N.C.A., üzerlerinde taşıdıkları bıçakla Efecan Fandos'u bıçakladı. Vücuduna iki bıçak darbesi alan Fandos, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine parka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Efecan Fandos, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis, kaçan O.I. ve N.C.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.I. ve N.C., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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