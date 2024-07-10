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Parkta kavga ettiği kişiyi öldürüp kaçtı!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde parkta bir kişi ölü bulundu. Güvenlik kamerası kayıtlarından hayatını kaybeden kişinin 1 kişi ile kavga ettiği belirlendi. Polis, kavgaya karışan kişinin bulunması için çalışma başlattı.

AA10 Temmuz 2024 Çarşamba 16:57 - Güncelleme:
Parkta kavga ettiği kişiyi öldürüp kaçtı!
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Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan Yavuz Özcan Parkı'nda bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı incelemede kimliği henüz belirlenemeyen 30-35 yaşlarında olduğu değerlendirilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset otopsi yapılmak üzere Antalya Tıp Morguna gönderildi.

Bu arada polis ekipleri, çevrede kan izlerine rastlarken, güvenlik kamerası kayıtlarından hayatını kaybeden kişinin 1 kişi ile kavga ettiğini belirledi. Polis, kavgaya karışan kişinin bulunması için çalışma başlattı.

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