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Güncel

Parkta oturan kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti!

Bağcılar'da kimliği belirsiz kişilerin silahla ateş ettiği parkta oturan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA12 Mayıs 2024 Pazar 14:21 - Güncelleme:
Parkta oturan kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti!
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Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'ndeki parkın yanından geçen bir araçtan kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı.

Bu sırada parkta oturan Furkan T. ve Bayram K. isabet eden mermiler nedeniyle yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen yaralılardan Furkan T. yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Furkan T'nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yaralı Bayram K'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekiplerinin kaçan şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

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