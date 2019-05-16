Parkta tüfekle vurulan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Çorum'da parkta tüfekle vurulan 16 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.
- AA
Çöplü Mahallesi'ndeki Namazgah Parkı'nda sahur vakti silah sesleri duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, 16 yaşındaki Dilaver Arslan'ı yaralı halde buldu. Tüfekle vurulduğu belirlenen genç, 112 Acil Servis ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Arslan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinde bulunan tüfeğe el koyan polis, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.
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