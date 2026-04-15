TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da "PAB 152. Genel Kurul Açılış Töreni"nde konuştu.

Kurtulmuş'un açıklamalarının satır başları şöyle:

İnsanlık için, daha iyi bir geleceği inşa etmek için hep beraber gayret sarf edeceğiz.

Parlamenter demokrasi insanlığın çözümü için en önemli araçlardan bir tanesidir.

Eskinin tek kutuplu ve iki kutuplu dünya sistemi çökmüş, yerine nasıl bir sistemin geleceği ise henüz meçhuldür.

Kurumlar olarak insanlığın ihtiyacı olan her kurumun var olduğu bir dönemdeyiz, ancak bu kurumların hemen hiçbirinin bir fonksiyon icra etmediği bir durumdayız.