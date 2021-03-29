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  • Parmağını arı sokan sağlık personelinin yüzüğünü itfaiye ekipleri çıkarttı
Güncel

Parmağını arı sokan sağlık personelinin yüzüğünü itfaiye ekipleri çıkarttı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde arı sokması sebebiyle hastaneye başvuran kişinin şişen parmağındaki yüzük itfaiye ekiplerince kesilerek çıkartıldı.

AA29 Mart 2021 Pazartesi 18:39 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 18:39
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Edremit 112 Acil Yardım İstasyonunda görevli sağlık personeli Gökhan Aydoğan, arı sokması nedeniyle sol eli şişmeye başlayınca Edremit Devlet Hastanesine giderek yardım istedi.

Aydoğan'ın elinin şişmesi nedeniyle parmağına zarar verme riski bulunan yüzük doktorlar tarafından çıkarılamayınca hastaneye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çağrıldı.

Aydoğan'ın alyansı doktor gözetiminde Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince mini motorlu testereyle kesilerek çıkarıldı.

Gökhan Aydoğan, itfaiye ekiplerine ve doktorlara teşekkür etti.

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