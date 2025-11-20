İSTANBUL 24°C / 14°C
Güncel

Parmak izi 18 yıllık bebek cinayetini çözdü: Anne her şeyi itiraf etti

Kocaeli'de 2007 yılında çöp konteynerine göbek bağıyla öldürülmüş halde atılan bebek cinayetinin, olay yerinde bulunan parmak izi delilinden yola çıkılarak aydınlatıldığı bildirildi. Tutuklanan anne, 'Lavaboda bebek düştü, kucağıma aldığımda yaşamıyordu' dedi.

20 Kasım 2025 Perşembe 17:33
Parmak izi 18 yıllık bebek cinayetini çözdü: Anne her şeyi itiraf etti
Edinilen bilgiye göre, 27 Mayıs 2007 tarihinde İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, göbek bağıyla öldürülerek çöp konteynerine atılan bebek cesedi bulunmuştu. Faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, olayı gerçekleştiren şahsın, bebeğin annesi E.N.Ö. olduğu tespit edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 18 Kasım günü Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlediği operasyonla şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheli, İstanbul Adli Tıp Kurumu Müdürlüğü'nde yapılan DNA eşleştirme işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. E.N.Ö., sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 18 yıl önce olay yerinde bulunan parmak izi delilinden yola çıkılarak şüphelinin kimliğinin tespit edildiği öğrenildi.

"LAVABODA BEBEK DÜŞTÜ, KUCAĞIMA ALDIĞIMDA YAŞAMIYORDU"

Olayı itiraf eden kadının, "O dönem çok fazla alkol kullanıyordum. Yalnız yaşıyordum ve birden fazla erkek arkadaşım vardı. Alkolün etkisiyle hangi ilişkiden hamile kaldığımı bilmiyorum. Hamile olduğumu kimseye söylemedim. O gün lavaboya gittiğimde kanamam başladı, bebek orada düştü. Kucağıma aldığımda yaşamıyordu. Çok korktum. Bebeği bir bavula koyup çöpe attım. Yıllardır bunun yüküyle yaşıyorum" dediği ileri sürüldü.

