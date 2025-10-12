Edinilen bilgilere göre, kendilerini polis olarak tanıtan iki şüpheli, 66 yaşındaki bir vatandaşı telefonla arayarak kendisiyle iletişime geçti. Dolandırıcılar, vatandaşa ait kimlik bilgilerinin kullanılarak FETÖ terör örgütüne para toplandığını söyleyerek, banka hesabında bulunan parayı dolara çevirip kapıya gelen görevliye teslim etmesini istedi.

Daha sonra ise şüpheliler, parayı teslim almak için gelecek olan ekiplerin parola olarak kendisine 'kale' diyeceğini iletti ve kendisinin de 'sancak' diye cevap vermesini söyledi. Mağdur vatandaş, talimat doğrultusunda bankadan çektiği 250 bin doları evine gelen kişilere teslim etti. Olayın ardından devreye giren Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'Plan Fanus' adı verilen operasyon ile şüphelilerin kiralık araçla Gaziantep'e kaçmaya çalıştığını tespit etti.

Ekipler, muhtemel kaçış güzergahlarını belirleyerek otoyol üzerinde tedbir aldı. Bunu üzerine şüpheliler Gaziantep istikametinde seyir halindeyken düzenlenen operasyonla yakalandı. Ele geçirilen 250 bin dolar ise 66 yaşındaki vatandaşa teslim edildi.

"POLİS PARA İSTEMEZ"

Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, olayın ardından vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

"Polis para istemez. Vatandaşlarımızın huzurunu bozmaya çalışanlara karşı aralıksız mücadele sürmektedir."