İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ekim 2025 Pazar / 20 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8557
  • EURO
    48,6561
  • ALTIN
    5404.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Parola: Kale ve sancak! Ankara'da ''Plan Fanus'' operasyonu
Güncel

Parola: Kale ve sancak! Ankara'da ''Plan Fanus'' operasyonu

Ankara'da kendilerini polis olarak tanıtarak 66 yaşındaki vatandaşı 'adınız FETÖ soruşturmasına karıştı' söylemiyle dolandırarak 250 bin dolarlık vurgun yapan 2 şüpheli, 'Plan Fanus' operasyonu ile kıskıvrak yakalandı.

IHA12 Ekim 2025 Pazar 12:19 - Güncelleme:
Parola: Kale ve sancak! Ankara'da ''Plan Fanus'' operasyonu
ABONE OL

Edinilen bilgilere göre, kendilerini polis olarak tanıtan iki şüpheli, 66 yaşındaki bir vatandaşı telefonla arayarak kendisiyle iletişime geçti. Dolandırıcılar, vatandaşa ait kimlik bilgilerinin kullanılarak FETÖ terör örgütüne para toplandığını söyleyerek, banka hesabında bulunan parayı dolara çevirip kapıya gelen görevliye teslim etmesini istedi.

PAROLA: KALE VE SANCAK!

Daha sonra ise şüpheliler, parayı teslim almak için gelecek olan ekiplerin parola olarak kendisine 'kale' diyeceğini iletti ve kendisinin de 'sancak' diye cevap vermesini söyledi. Mağdur vatandaş, talimat doğrultusunda bankadan çektiği 250 bin doları evine gelen kişilere teslim etti. Olayın ardından devreye giren Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'Plan Fanus' adı verilen operasyon ile şüphelilerin kiralık araçla Gaziantep'e kaçmaya çalıştığını tespit etti.

Ekipler, muhtemel kaçış güzergahlarını belirleyerek otoyol üzerinde tedbir aldı. Bunu üzerine şüpheliler Gaziantep istikametinde seyir halindeyken düzenlenen operasyonla yakalandı. Ele geçirilen 250 bin dolar ise 66 yaşındaki vatandaşa teslim edildi.

"POLİS PARA İSTEMEZ"

Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, olayın ardından vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

"Polis para istemez. Vatandaşlarımızın huzurunu bozmaya çalışanlara karşı aralıksız mücadele sürmektedir."

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.