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Pars 102 kilo 300 gram eroin ele geçirildi

Hakkari'de polis ekiplerince durdurulan bir araçta narkotik köpeği Pars ile yapılan aramada 102 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirildi.

IHA10 Mart 2020 Salı 16:39 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 16:39
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Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile 6 Mart 2020 tarihinde ortak çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Yüksekova ilçesinden batı illerine araç ile yüklü miktarda uyuşturucu madde götürüleceği bilgisi alınmıştır. Yüksekova-Van kara yolu üzerinde durdurulan araçta narkotik köpeği Pars ile yapılan kontrollerde, aracın dorse bölümünde zulalanmış şekilde 200 paket içerisinde 102 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak işlem başlatılmış olup, adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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