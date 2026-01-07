Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Başkan Burada Projesi" kapsamında Yıldırım ilçesi Değirmönüne Mahalllesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Bozbey, kürsüde konuşma yaptığı sırada eski meclis üyesi Recep B. ve ağabeyi Şaban B. kürsüye doğru hamle yaparak Bozbey'e saldırmak istedi.

Saldırganlar koruma polisleri ve orada bulunan zabıtalar tarafından etkisiz hale getirildi. Kürsüde kısa süreli panik yaşanırken, şahıslar emniyet müdürlüğüne götürüldü. Saldırı anı ise kameraman tarafından saniye saniye kaydedildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, saldırı girişimiyle ilgili sağlık raporu alırken, ifadesine de başvuruldu. Saldırganlar ise sorgusunan ardından adliyeye sevk edilecek.