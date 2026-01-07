İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2026 Çarşamba / 19 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0574
  • EURO
    50,358
  • ALTIN
    6180.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Parti içi kriz sokakta bitti! CHP'li başkana saldırı girişiminin görüntüleri ortaya çıktı
Güncel

Parti içi kriz sokakta bitti! CHP'li başkana saldırı girişiminin görüntüleri ortaya çıktı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in dün uğradığı fiziki saldırının görüntüleri ortaya çıktı. İş başvurusu reddedilen eski CHP Belediye Meclis Üyesi şahıs ve ağabeyinin kürsüyü devirip Başkan Bozbey'e saldırmaya çalıştığı anlar kaydedildi. Emniyet müdürlüğü tarafından tahsis edilen koruma ve zabıta görevlileri saldırgan ağabey ve kardeşini kısa sürede etkisiz hale getirdi.

IHA7 Ocak 2026 Çarşamba 11:54 - Güncelleme:
Parti içi kriz sokakta bitti! CHP'li başkana saldırı girişiminin görüntüleri ortaya çıktı
ABONE OL

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Başkan Burada Projesi" kapsamında Yıldırım ilçesi Değirmönüne Mahalllesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Bozbey, kürsüde konuşma yaptığı sırada eski meclis üyesi Recep B. ve ağabeyi Şaban B. kürsüye doğru hamle yaparak Bozbey'e saldırmak istedi.

CHP'Lİ BAŞKANA SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

Saldırganlar koruma polisleri ve orada bulunan zabıtalar tarafından etkisiz hale getirildi. Kürsüde kısa süreli panik yaşanırken, şahıslar emniyet müdürlüğüne götürüldü. Saldırı anı ise kameraman tarafından saniye saniye kaydedildi.

SALDIRGANLAR ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, saldırı girişimiyle ilgili sağlık raporu alırken, ifadesine de başvuruldu. Saldırganlar ise sorgusunan ardından adliyeye sevk edilecek.

  • fiziki saldırı
  • Mustafa Bozbey
  • CHP Belediye Meclis Üyesi

ÖNERİLEN VİDEO

Kontrolden çıkan tır eve daldı: Kaza anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.