CHP'li belediyelere 'eş dost akraba' atamalarına parti içinde isyan bayrağı açıldı. 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası koltuğuna oturur oturmaz eniştesi Atilla Yıldırım'ı Başkan Yardımcısı yapan Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen'e CHP Gençlik Kolları Başkanlığı'ndan ayrılan Resul Emre Çürük, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yolsuzluk ve usulsüz işe alımlarla ilgili iddialarda bulundu.

ARKADAŞINI MÜDÜR YAPTI

Belediye Meclis üyeleri ve partililerin de bulunduğu sosyal medyada yayınlanan canlı yayında Resul Emre Çürük, seçim döneminde çalıştırılan ve iş sözü verilen gençler yerine eş dost akrabanın belediyede işe alınmasına isyan etti.

Çürük "Hangi masa başı iş varsa, paranın gözü iş varsa İYİ Partililere verdiniz. Sanayide ne kadar tanıdık varsa belediyede işe aldınız. Burası esnaf odası mı belediye mi? İstanbul'dan çocukluk arkadaşını özel kalem müdürü yaptın. 300 bin TL ile ortadan kayboldu" dedi.

SOSYAL TESİSTE VURGUN

Belediye başkanının arkadaşı olan özel kalem müdürü C.Ö.'nün bu yolsuzluk ortaya çıkınca sosyal tesislere atadığını iddia eden Çürük, "Sosyal tesis her gün doldu taştı ama belediyenin kasasına 1 lira girmedi. 28 güde 50 kilogram karabiber kullanılmış. İşe aldığın adam 1 milyon lira çaldı. 'Para yok' diyerek işçilerin sigortasını yatırmıyorsunuz" dedi. Çürük belediyeye kiralanan araçlarda da yolsuzluk iddialarında bulunarak "Belediyeye kiralanan araçlar ortada yok. Kiralayan kişi kendi kullanıyor" dedi.

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