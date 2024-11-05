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Parti içinden çok sert 'DEM' tepkisi: CHP otobüsünde ne işleri var?

CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, terör iltisaklı isimlerin yönettiği belediyelere yapılan görevlendirmeler sonrasında CHP ile DEM Parti'nin yaptığı 'ortak mitinglere' tepki gösterdi. Sevigen, 'CHP'nin otobüsünün üzerinde PKK'ya 'terör örgütü' diyemeyen DEM genel başkanlarının olması içimi acıttı.' dedi.

5 Kasım 2024 Salı 08:00 - Güncelleme:
Parti içinden çok sert 'DEM' tepkisi: CHP otobüsünde ne işleri var?
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Esenyurt Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Özer, terör örgütü PKK iltisakı nedeniyle geçtiğimiz günlerde görevden alınmıştı.

İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamayla, Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlarına da aynı gerekçeyle atama yaptı.

CHP ile DEM Parti, kararları protesto etmek için birçok noktada ortak miting düzenledi.

CHP'Lİ SEVİGEN'DEN PARTİ YÖNETİMİNE 'DEM' TEPKİSİ

CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, yaşananları tvnet'te canlı yayınında değerlendirdi.

"CHP'nin otobüsünün üzerinde PKK'ya 'terör örgütü' diyemeyen DEM genel başkanlarının olması içimi acıttı." diyen Sevigen, "Biz bunu fakirlerin, şehitlerin ailelerinin desteğiyle bu arabayı aldık. Bir belediyeyi alacağız diye Türkiye'yi kargaşaya sürüklemenin de bir anlamı yok." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ KARGAŞAYA SÜRÜKLEMENİN BİR ANLAMI YOK"

Sevigen konuya ilişkin açıklamasında şunları dile getirdi:

"Dedik ki DEM ile işbirliği yapacaksanız bu belediye başkanlarını sizler belirleyin. Onların hakkında soruşturma olmayan insanlardan aday yapın. Madem iş birliği yapıyoruz. Çünkü DEM'in oylarıyla biz İstanbul'da kazandık.

Yani Cumhuriyet Halk Partisi adı altında belediye başkanı, bunu sağır sultan da biliyor. Tabii ki buna genel başkan sahip çıkacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanlığı olduğu için sahip çıkacak. Bu işin demokrasi tarafı.

PKK'ya terör örgütü derlerse baş tacı ama terörist olarak görmüyorlar.

Yani yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'nin otobüsün üzerinde bu kadar şehitlerimiz varken kurucu bir partinin otobüsün üzerinde hem de İstanbul İl Başkanı gibi önemli bir konumda olan anons ettirerek davet ediyorlar. Bunlar hem bizim içimizdeki insanları yaralıyor.

Türkiye'nin ulusal birliği konusunda eğer Türkiye'yi kargaşaya sürükleyeceklerse bir belediyede senin olmasın olur. Ne fark eder ki? Bir belediyeyi alacağız diye Türkiye'yi kargaşaya sürüklemenin de bir anlamı yok.

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