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Parti otobüsünü polislerin üzerine sürmüştü! CHP'nin şoförü hakkında karar

CHP'li milletvekillerini taşıyan otobüsün şoförü G.G. hakkında, polisin 'dur' ihtarına uymayarak otobüsü polisin üzerine sürmesi nedeniyle yürütülen soruşturmada, şüpheli hakkında 'Birden fazla görevli memura mukavemet' suçundan yurt dışına çıkış yasağı ve 'konutu terk etmeme' adli kontrol tedbirleri uygulanması kararlaştırıldı.

AA1 Mayıs 2025 Perşembe 22:57 - Güncelleme:
Parti otobüsünü polislerin üzerine sürmüştü! CHP'nin şoförü hakkında karar
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan'da sevk ve idaresindeki otobüsle görevli polis memurlarının dur ihtarına uymayan ve otobüsü polisin üzerine sürdüğü iddia edilen şüpheli G.G. hakkında soruşturma başlatıldı.

ADLİ KONTROL TEDBİRİ UYGULANMASINI KARARLAŞTIRDI

Soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi'ne getiren şüpheli, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, G.G. hakkında, "Birden fazla görevli memura mukavemet" suçundan yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

OTOBÜSÜ POLİSİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Olaya ilişkin kamera kayıtlarında, polis memurunun şoföre durması için elini kaldırdığı ancak şoförün bu ihtara uymayarak otobüsü polisin üzerine sürdüğü görülüyor.

Öte yandan, şüpheli G.G'nin ifadesinde, araçtaki CHP'li milletvekillerinin kendisini "durmaması" yönünde yönlendirdiğini söylediği öğrenildi.

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