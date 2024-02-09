CHP Esenyurt İlçe Başkanı ve beraberindeki heyetin, DEM Parti binasındaki 'Öcalan'a özgürlük' eylemine destek ziyaretinde bulunduğu ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK yandaşları DEM Parti öncülüğünde teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın özgür bırakılması için 'adalet yürüyüşü' başlatmıştı. Yürüyüşle birlikte DEM Parti'nin teşkilatlarında sözde 'adalet nöbeti' de yapılıyor. Nöbete katılan PKK sempatizanları Öcalan'ın posterleri önünde sloganlar atıyor. DEM Esenyurt İlçe Başkanlığı da İstanbul'daki eylemlerin merkezi durumunda.

SAZ ÇALIP DESTEK VERDİ

Teröristbaşı Öcalan lehine "Biji Serok Apo" sloganları atılan binadaki eyleme CHP'nin Esenyurt İlçe teşkilatının destek ziyaretinde bulunduğu ortaya çıktı. Daha önce "DEM'lenmek iyidir" diye tweet atan CHP'li Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin başkanlığındaki heyetin ziyareti yine CHP'nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. CHP'li başkan Ergin'in bağlama çaldığı ziyarete ilişkin fotoğrafların servis edildiği paylaşıma şu not düşüldü: "Esenyurt DEM Parti ilçe Başkanlığını ziyaret ederek, tecritte yakınlarını kaybetmiş Barış Annelerimiz ile sohbet ettik, naçizane desteklerimizi sunduk. Tecrit bir insanlık suçudur ve bu suça iştirak eden her kimse Halkın lanetini alacaktır. Yaşasın adalet, yaşasın halkların kardeşliği."

DEM 4 İLÇEYİ İSTİYOR

CHP ile İstanbul'un ilçeleri için pazarlık yapan DEM'in, Adalar, Esenyurt, Sancaktepe ve Arnavutköy'ün belediye başkanlığı için CHP'den destek istediği kulislere yansımıştı. 'Kent uzlaşısı' adı verilen kirli ittifakla ilgili DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, iki siyasi partinin de komisyonlarının çalıştığını söylemişti. DEM'lilerin İBB Meclisi'nde de grup kurmalarını sağlayacak kadar belediye meclis üyesi talep ettiği de gündeme gelmişti.