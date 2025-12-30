Cumhuriyet Halk Partisi Uşak İl Başkanı ve Uşak Belediyesi Personel Ltd. Şti Genel Müdürü Celalettin Çoban, Aralık ayı il danışma toplantısını gerçekleştirmek için daha önceden haber vermelerine rağmen CHP Eşme İlçe Örgütü tarafından toplantı saatinde karşılanmadıklarını ve ilçe binasının kapalı tutulduğunu iddia etti. Toplantıyı yapamadıklarını öne süren Çoban, Eşme teşkilatını CHP Genel Merkezine şikayet etti.

Parti binası önünden video kaydı yapan Çoban, "Cumartesi günü il sekreterimiz, Eşme İlçe Örgütüne WhatsApp üzerinden ve telefonla arayarak toplantı için tarih belirtti. Pazartesi günü toplantı yapacağımızı dilettik, İlçe Başkanımız Cumhur Uslu o gün İzmir'de olacağı için Salı günü toplantının yapılacağı bize iletilmiştir. Aylık toplantımız için bu ay Eşme örgütümüzle beraber olmak istedi. Yönetim kurulu üyelerimle birlikte Eşme'ye geldiğimizde ilçe binamızın kapalı olduğu ve bizlerin hiçbir şekilde karşılanmadığıyla karşı karşıya geldik. Şu anda partimiz kapalıdır ve hiçbir şekilde burada bizi hiç kimse karşılamamıştır. Durumu bilgilendirme amaçlı sizlerle paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

TEPKİLER ARDI ARDINA GELDİ

CHP İlçe Başkanı Celalettin Çoban'ın iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunan CHP Eşme İlçe Başkanı Cumhur Uslu ve CHP'li Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan 'ciddiyetsizlik' olarak nitelendirdikleri suçlamaları sert bir dille eleştirdi.

Resmi hiçbir talep almadıklarını ifade eden CHP Eşme İlçe Başkanı Cumhur Uslu, "Bize İl Başkanı Celalettin Çoban tarafından bir toplantı talebinde bulunulmadı. Gayri resmi şekilde, tamamen bir il başkanı ile bir ilçe başkanının olması gerektiği samimiyetle bir yaklaşım söz konusu olmadığı gibi CHP Uşak İl Sekreteri Polat Arslan tarafından gönderilen bir mesajla belirtilen tarihte yapılması planlanan toplantı için bilgilendirme yapıldı. O tarihte sağlık sorunlarım nedeniyle İzmir'de olacağımı belirttim ve bir başka tarihe ertelenmesini istedim. Ancak karşımdaki kendisini il sekreteri olarak tanıtan kişinin bu ısrarı sürdü. İl Başkanının kendisi yerine bizi il sekreterine aratıp bir toplantı organizasyonunu dikte etmesini anlayabilmiş değiliz. Tüm bunlar dışında il yönetiminde bulunan arkadaşlarımız dahil İl Başkanımız, Eşme'ye geldikten sonra burada bizi arayarak 'Biz geldik buradayız' diyen de olmadı. Gayri ciddi şekilde tamamen samimiyetten uzak bu tür bir açıklamayı da kendilerine yakıştıramadım. Mazeret belirtmemize rağmen bu tür bir yaklaşımla karşılaşmak, başta Uşak olmak üzere tüm ilçe belde köylerdeki örgütlerimizi üzmüş bizi de bir o kadar düşündürmüştür" diye konuştu.

"VİDEOYU KİM SIZDIRDIYSA ALLAH ONUN BELASINI VERSİN"

Tepkisini "Niye Uşak'ımızın içine bu nifaklarını sokuyorsun?" diyerek dile getiren Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ise "Eşme siyasette yok sayılamaz. Eşme, siyasi iradesi çok güçlü bir ilçedir. Eşme'de siyaset yapmak zor. Biz bu güçlüklerle mücadele ederken, parti içinde seçim sonrası oluşan kırgınlıklar bizi üzüyor. İl başkanının buraya gelip de video çekmesi ve bunun basına sızdırması hiç doğru değil. O sızdırmalıysa, ekibinden birisi yaptı. Kim o videoyu çekti, il yönetiminden kim servis ettiyse, Allah onun belasını versin. Bizleri açıklama yapmak zorunda bırakıyorsunuz. Yani bir şey de yok açıklayacak. Bu videoda oynayacaksınız, madem çektiniz, kendi cebinizde kalsın kardeşim. Altyapısını yapıp çalışıyorsunuz, bunu anlıyorsunuz. Eşme İlçe Başkanını görevden almaya çalışıyorsunuz. Benim Eşme İlçe Başkanım, en yüksek oyla Uşak'ta seçim kazanmış bir ilçe başkanı. Ben size O'nu yedirtmem. Ben o ekiple burada var oldum. O ekiple de gidersem giderim. Oldukça net. 'Ben onu görevden alacağım. Beni karşılamadılar' bilmem ne. Bırakın bu numaraları. Bu numaralar artık demode oldu" şeklinde konuştu.