Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde siyasi dengeler bir kez daha değişti. Gelecek Partisi'nin ilçe ve belde teşkilatlarından toplu istifalar yaşanırken, AK Parti Hakkâri İl Başkanı Zeydin Kaya düzenlenen törenle yeni üyelere rozetlerini taktı. Aileleriyle birlikte 390 kişiyi bulan katılım, bölgedeki siyasi tabloyu yeniden şekillendirdi.

İLÇE BAŞKANI DAHİL 35 KİŞİYE ROZET TAKILDI

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Gelecek Partisi İlçe Başkanı Ecevit Anuş'un da aralarında bulunduğu 35 kişi istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen AK Parti Yüksekova İlçe Meclis Danışma Toplantısı'nın ardından Büyükçiftlik beldesine bağlı Kerem Zeydan Mahallesi'nde gerçekleştirilen törende, Gelecek Partisi'nden ayrılarak AK Parti'ye katılan isimlere rozetleri takıldı. Gelecek Partisi Büyükçiftlik belde teşkilatından, aileleriyle birlikte toplam 390 kişinin AK Parti saflarına katıldığı bildirildi.

"AİLEMİZ BÜYÜYOR"

AK Parti Hakkâri İl Başkanı Zeydin Kaya, partiye yeni katılan üyelere rozetlerini takarak, "AK Parti ailemiz her geçen gün daha da büyüyor. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'YE KATILAN İSİMLERİN TAM LİSTESİ

AK Parti bünyesine katılan önemli isimler arasında şunlar yer alıyor:

Gelecek Partisi Yüksekova İlçe Başkanı Ecevit Anuş, Gelecek Partisi Büyükçiftlik Belde Başkanı Bayram Bilin, Belediye Encümeni Mehmet Cemil Yalçın, Ayhan Kayhan, Veli Caner, Ziya Kayhan, Ferzende Örnek, M. Emin Kayhan, Behri Örnek, İrfan Kayhan, Kadir Yaşar, Çetin Genç, Fesih Demir, Emrullah Yalçın, Sercan Anuş, M. Salih Anuş, Fatih Genç, Alaattin Genç, Vefa Caner, Naif Caner, Mesut Caner, Nurettin Caner, Tahir Caner, Tekin Yalçın, Sinan Örnek, Hadi Bilin, Tekin Kayhan, Nurullah Genç, Muhammed Kayhan, Yusuf Anuş, M. Selim Kayhan, Rojhat Kayhan ve Kamuran Kayhan.