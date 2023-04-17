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Güncel

Partide Mustafa Sarıgül depremi! Topluca istifa edip AK Parti'ye geçtiler

Mustafa Sarıgül'ün 7'li koalisyonda CHP'den milletvekili adayı olmasına tepki gösteren Düzce il ve merkez ilçe başkanlarının da aralarında olduğu 40 kişi Türkiye Değişim Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye geçti.

IHA17 Nisan 2023 Pazartesi 12:48 - Güncelleme:
Partide Mustafa Sarıgül depremi! Topluca istifa edip AK Parti'ye geçtiler
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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Düzce il ve merkez ilçe başkanlarının da aralarında bulunan 40 kişi Mustafa Sarıgül'ün 7'li koalisyon içinde yer almasına tepki göstererek, partisinden istifa edip AK Parti'ye geçti.

Türkiye Değişim Parti'sinde istifa şoku yaşandı. TDP Düzce il ve merkez ilçe yöneticilerinden oluşan 40 kişi partisinden istifa etti. Mustafa Sarıgül'ün 7'li koalisyon bünyesinde CHP'den milletvekili adayı olmasına Düzce il yönetiminden tepki geldi. TDP Düzce İl Başkanı Sezgin Aktaş ve yönetimi partisinden istifa ederek bugün AK Parti'ye geçti.

Partide düzenlenen törende konuşan AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, "Biz büyük bir aileyiz. Sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Aynı kırmızı çizgilerde, aynı hassasiyetlerde olaylara aynı pencereden bakmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyuyorum. Aramız hoş geldiniz" dedi.

Yaklaşık 1 yıldır TDP'de il başkanlığı görevini yürüten Sezgin Aktaş ise "Türkiye Değişim Partisi'nin Düzce'de yaklaşık 1 yıldır il başkanlığı görevini yürütüyordum. En üst seviyelere partiyi çıkarttığımı düşünüyorum. Partim bir karar verdi. Millet İttifakı'na bu ülkeyi 5 yıl veya 10 yılını zayi etmeyi kesinlikle uygun bulmadık. Buna müsaade etmedik. Ben ve diğer arkadaşlarımın bu Millet İttifakı'na karşı olduğumuzu belirtmek istiyorum. HDP'nin bulunduğu bir ortamda, HDP'nin isminin bile bulunduğu bir ortamda bizim işimiz olmayacağını düşünerek, Cumhur İttifakı'nın bu ülkeye her zaman faydalı ve güzel işler yaptığını savunuyoruz. Her zamanda bunu söyledik. Başarılı olana her zaman başarılı olduğunu söylüyorum. Bu sebeple beni de bu aileye kattıkları için çok teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından AK Parti'ye geçenlere rozetleri takıldı.

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