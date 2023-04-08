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Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oluyor

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimler için hazırlıklar devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu'nda bugün partilerin oy pusulasındaki yerleri için kura çekilecek. Siyasi partiler, milletvekili aday listelerini 9 Nisan Pazar günü en geç saat 17.00'de YSK'ya teslim edecek.

8 Nisan 2023 Cumartesi 02:33 - Güncelleme:
Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oluyor
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Seçim takvimi işliyor. Türkiye, 14 Mayıs'ta hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimi için sandık başına gidecek.

Seçime girecek ittifak ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri bugün belli olacak. Yüksek Seçim Kurulunda pusuladaki sıralama için kura çekilecek.

9 NİSAN'A KADAR TESLİM EDİLECEK

Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan'da başlanacak.

Siyasi partiler listelerini 9 Nisan'a kadar teslim edecek

İttifaklar ve siyasi partiler, milletvekili aday listelerine ilişkin çalışmalarını 9 Nisan Pazar gününe kadar tamamlayacak.

Hazırlanan milletvekili aday listeleri saat 17.00'ye kadar YSK'ya teslim edilecek.

Bağımsız milletvekili adaylığı başvurusu için de son gün yine pazar günü olacak. Yüksek Seçim Kurulu aynı gün partilerin aday listelerini incelemeye başlayacak.

YSK 19 NİSAN'DA İLAN EDECEK

19 Nisan'da da Yüksek Seçim Kurulu milletvekili kesin aday listelerini ilan edecek.

Gümrük kapıları ile yurt dışında oy verme işlemi ise 27 Nisan'da başlayacak.

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